Smart TV Android 32" con Chromecast a 152€: prezzo ESPLOSIVO su Amazon

Un’occasione da non perdere su Amazon. Questa spettacolare smart TV Android da 32″ non solo è pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma arriva anche con Chromecast integrato. Grazie a questo, puoi trasmettere in tempo reale contenuti dallo smartphone, dal PC e dal tablet. Si tratta di una caratteristica assai rara nella fascia di prezzo più economica: solitamente, è necessario comprare un adattatore a parte.

Questo eccellente modello di Caixun, brand ormai noto nel settore grazie all’equilibrio fra qualità e prezzo dei suoi prodotti, ha già a bordo tutto l’occorrente. Un solo pannello per:

guardare il digitale terrestre (DVB T2);

accedere a una marea di contenuti in streaming e on demand, direttamente dalle tue piattaforme preferite e alle quali sei iscritto (come Netflix, Prime Video, ecc);

utilizzo del sistema Chromecast per inviare contenuti in tempo reale sul grande schermo.

Grazie alla golosa occasione a tempo limitato, puoi portare a casa questo televisore a mini prezzo: completa l’ordine al volo per prenderlo a 152€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smart TV Android 32″ a prezzo spettacolare su Amazon

Le dimensioni del pannello HD sono perfette per permetterti un corretto posizionamento in qualsiasi ambiente della casa. Sarà perfetto in camera da letto, in cucina, in salotto o nella cameretta. L’ingombro è ridotto, grazie ai bordi ultra sottili. Ottime immagini e audio perfetto: il massimo per garantirti un’esperienza di visione ottimale.

Il telecomando avanzato in dotazione, ti permetterà di accedere alle infinite opportunità offerte dal miglior sistema operativo per televisori e non solo. Infatti, basterà premere un tasto per interagire con l’assistente vocale di Google.

Non perdere l’occasione di fare un sensazionale affare su Amazon e risparmia un sacco su questa ottima smart TV Android da 32″ con Chromecast integrato: completa l’ordine al volo per prenderla a 152€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: la disponibilità in promozione è limitatissima.

