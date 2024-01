Smart TV Android 32" a 162€: SALDI SHOCK su Amazon, occasione WOW

Se stai cercando un modo per trasformare il tuo salotto in un centro di intrattenimento completo, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Su Amazon, questa smart TV di Metz è in promozione a soli 162,99€. Completa al volo l’ordine per accaparrartela, se non è già finita. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.

Un ottimo display HD LED da 32″ (81 cm) con schermo senza bordi, che ti regalerà immagini nitide e dettagliate. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata, potrai accedere a una vasta gamma di contenuti online, come film, serie TV, video e giochi. Android 9.0 ti permette di scaricare le tue app preferite direttamente sulla TV, aprendo un mondo di possibilità di intrattenimento.

La TV è dotata di porte HDMI e USB, consentendoti di collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori DVD o chiavette USB per riprodurre i tuoi contenuti multimediali preferiti. Inoltre, grazie alla presenza del Slot CI+, potrai goderti i canali TV digitali senza bisogno di un decoder esterno.

Supporta anche il Dolby Digital, garantendoti un audio coinvolgente e di alta qualità. Con la tecnologia DVB-C/T2/S2 integrata, potrai sintonizzarti sui canali digitali terrestri, satellitari e via cavo senza problemi.

L’acquisto di questa smart TV su Amazon offre numerosi vantaggi. La consegna è gratuita e potrai usufruire di resi gratuiti entro 30 giorni dal ricevimento dell’articolo. Inoltre, se sei un membro Prime, potrai beneficiare della consegna veloce e senza costi aggiuntivi: completa adesso il tuo ordine per approfittarne e portarla a casa a 162€ circa appena con spedizioni velocissime e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.