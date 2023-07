Smart TV Ambilight Philips da 70 pollici in sconto di 400 euro su Monclick

Lo Smart TV Ambilight The One di Philips si presenta con immagini 4K al di sopra della media, funzionalità gaming di nuova generazione e Google TV a bordo. Il segreto risiede nell’uso del processore P5, grazie al quale si ottengono colori nitidi, fluidi e vivaci qualunque sia la sorgente.

L’offerta del giorno di Monclick sconta di 100 euro il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, e di 400 euro il prezzo di listino: oggi puoi infatti acquistare il TV Philips Ambilight da 70 pollici a 799,90 euro anziché 1.198,99 euro. La consegna è gratuita e puoi inoltre usufruire del pagamento in tre rate senza interessi da 266,63 euro al mese con Klarna o PayPal.

Smart TV Ambilight Philips in super offerta su Monclick

Ideale per lo streaming, perfetto come partner di gioco. Se non il migliore. Frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto a VRR e FreeSync, più porta HDMI 2.1: hai tutto quello che ti serve per passare a un’esperienza gaming di nuova generazione, grazie ad un’azione di gioco finalmente reattiva e una grafica senza scatti.

Anche l’intrattenimento corre al massimo. I TV Ambilight di Philips vantano come sistema operativo Google TV, di conseguenza hai la possibilità di riunire in un unico luogo film e serie TV dalle tue app preferite. Non solo, perché l’os dello Smart TV Philips è così intelligente da organizzare le liste di film e programmi senza che tu debba alzare un dito.

Aggiungi al carrello ora lo Smart TV Ambilight Philips da 70 pollici per risparmiare 400 euro sul presso di listino del televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.