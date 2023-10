Smart TV 55" 4K di TCL a prezzo BOMBA: Google TV in alta definizione (329€)

Sia che tu sia un appassionato di film, un giocatore incallito o un amante delle serie TV, la Smart TV TCL 55P639 è pronta a trasformare il tuo modo di goderti l’intrattenimento. Dotata di un design senza bordi elegante e di una serie di funzionalità all’avanguardia, questa TV offre un’esperienza visiva mozzafiato, audio coinvolgente e accesso ai migliori contenuti online. Adesso, questo gioiellino è in sconto a 329,99€ appena su Amazon, grazie alla festa delle offerte Prime: completa al volo il tuo ordine per accaparrartela con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

La risoluzione Ultra HD 4K ti offre immagini nitide, dettagliate e realistiche. Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), i colori sono più vividi e l’illuminazione è bilanciata, offrendoti una gamma dinamica più ampia. I dettagli sono evidenziati nelle scene scure e le immagini sono ricche di profondità e contrasto.

Se sei un appassionato di videogiochi, è la scelta perfetta. Con la modalità Game Master, puoi goderti sessioni di gioco fluide e reattive, minimizzando il ritardo dell’input. I dettagli precisi e i colori vivaci ti faranno sentire al centro dell’azione, offrendoti un’esperienza di gioco coinvolgente come mai prima d’ora.

L’esperienza di visione non sarebbe completa senza un audio coinvolgente. La TCL 55P639 è dotata di Dolby Audio, che offre un suono nitido e chiaro. Le voci sono ben definite, mentre gli effetti sonori e la colonna sonora si diffondono in modo avvolgente nella tua sala. Sarai immerso in un’esperienza sonora da cinema direttamente dal comfort del tuo salotto.

Grazie alla piattaforma Google TV integrata, hai accesso a un’ampia gamma di contenuti e applicazioni in streaming. Puoi navigare tra i tuoi servizi preferiti come Netflix, Prime Video e Disney+ con facilità. Inoltre, è compatibile con l’Assistente Google e Alexa, consentendoti di controllare la TV con la tua voce e di accedere a informazioni, notizie e molto altro ancora.

Questo eccezionale televisore presenta un design moderno e senza bordi che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Lo schermo si estende fino ai bordi, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente senza distrazioni. La TV è dotata anche di opzioni di montaggio a parete per un aspetto ancora più pulito e ordinato.

La Smart TV TCL 55P639 è la scelta ideale per coloro che desiderano un’esperienza di intrattenimento di alta qualità. Con la sua risoluzione 4K HDR, audio coinvolgente e accesso alle ultime app e contenuti, questa TV ti farà immergere in un mondo di intrattenimento senza limiti. Scegli la TCL 55P639 e porta a casa la migliore esperienza di visione e gioco. Non perdere la straordinaria occasione Amazon della festa delle offerte Prime: completa al volo il tuo ordine per averla a 329,99€ con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.