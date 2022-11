Smart TV da 50 pollici a SOLO 299€: FOLLIA Black Friday

Guarda tutti tuoi i contenuti video su uno schermo gigante da 50 pollici in 4K spendendo veramente poco. Metti subito nel carrello la Smart TV Metz a soli 299 euro.

Quale che sia la ragione di questo sconto pazzesco non lo sappiamo, ma sinceramente poco importa la motivazione. La cosa invece importante e che al prezzo di un 32 pollici puoi avere invece un 50 pollici. Tra l’altro è dotata di un ottimo pannello LCD 4K con cornice invisibile che renderà tutto un’esperienza coinvolgente. Ottimo audio in grado di riempire lo spazio e farti vivere ciò che stai guardando. Approfitta di questa offerta spettacolare e se preferisci puoi anche pagare rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Smart TV Metz: qualità top e prezzo minuscolo

Questa Smart TV è in grado di regalare immagini vivide, con colori pieni e definiti, che garantiranno un’esperienza spettacolare mentre ti godi i tuoi film, serie TV, partite o programmi televisivi. Possiede Android TV che ti permetterà di accedere a tante piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Disney+ e tanto altro. E grazie a Chromecast integrato potrai anche guardare i tuoi contenuti dallo smartphone direttamente sulla TV.

Il Dolby Digital audio ti coinvolgerà in modo pieno catapultandoti in ciò che stai guardando. Questa Smart TV è perfetta anche per giocare. Collega un PC o una consolle e goditi il display senza latenza con colori dinamici. Chiedi a Google Assistant di cambiare canale o darti indicazioni sul meteo e sulle notizie di attualità.

Non perdere questa fantastica occasione che difficilmente potrà ricapitare ancora. Fiondati adesso su Amazon e acquista la tua Smart TV Metz a soli 299 euro.

