Smart TV 50" 4K by TCL a prezzo SBRICIOLATO: occasione assurda (288€)

Una eccellente smart TV 4K da 50″, firmata TCL, perfetta per vedere su grande schermo tutti i tuoi contenuti preferiti. In promozione, direttamente su eBay, puoi portarla a casa a un prezzo che mai immagineresti. Infatti, te l’accaparri a 288€ circa appena invece di 449€. Uno sconto pazzesco, che puoi ottenere solo sfruttando uno speciale codice sconto. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “MAGGIO23EDAYS”. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Fai in fretta, le scorte sono già quasi esaurite.

Un prodotto spettacolare, ovviamente compatibile al massimo con il nuovo digitale terrestra DVB T2. Non solo questo però. Infatti, è anche dotato di un sistema intelligente, che ti permetterà di guardare i contenuti che ami di più, direttamente dalle più importanti piattaforme di streaming (come Netflix). Il sistema operativo è il più potente che ci sia: Google TV. Questo significa che a disposizione hai una marea di applicazioni da poter scaricare e utilizzare direttamente su grande schermo.

Immagini mozzafiato in qualsiasi contesto, grazie al supporto all’HDR e al Dolby Atmos e alla presenza dell’algoritmo MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation). Sarà lui a garantirti immagini sempre fluide, mai sgranate o sfocate. Che si tratti di un film o di una partita, l’esperienza di visione sarà sempre eccellente. Non manca nemmeno un audio pazzesco, offerto da due potenti speaker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.