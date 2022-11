Smart TV 4K Xiaomi da 50 pollici: c'è il SUPER SCONTO di 200 euro

La smart TV Xiaomi in offerta oggi è uno dei migliori modelli attualmente disponibili in questa fascia di prezzo: 50 pollici di diagonale, strabiliante qualità delle immagini, cornici sottilissime, Android TV, HDR 10+, assistente Google e tantissime altre funzioni che fanno venire l’acquolina in bocca considerando l’inaspettato crollo di spesa.

Un’opportunità davvero unica, devi approfittarne subito: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, per effetto di uno sconto clamoroso del 33%, la smart TV 4K di Xiaomi sarà tua con poco più di 399 euro invece di 599 euro.

Smart TV 4K Xiaomi in offerta su Amazon a prezzo imbattibile

Questa smart TV LED si caratterizza per una diagonale di 50 pollici con altissima risoluzione pari al 4K (3840×2160 pixel). Massima definizione, colori vividi e contrasti ben accentuati grazie al sistema HDR10+ ti lasceranno a bocca aperta. Cornici ridotte al minimo: spazio solo ai contenuti che più ami guardare. Un vero e proprio oggetto di design, che ben si integra con l’arredamento moderno della casa. A tua disposizione troverai Google Assistant, per comandare la Android TV a distanza, ed il Play Store su cui avrai libero accesso ad innumerevoli film, serie TV ed applicazioni. Piena compatibilità con Prime Video, Netflix, Youtube e Chromcast.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello la nuova smart TV 4K di Xiaomi: sarà tua con un risparmio di ben 200 euro ed arriverà a casa nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.