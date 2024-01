Smart TV 4K: solo 249€ su Amazon per questa da 43 pollici in offerta

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV 4K. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la TCL 43P639 al prezzo scontato di 249 euro. Si tratta di un modello da 43 pollici con Google TV che viene venduto e spedito da Amazon e che rappresenta oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova Smart TV con una spesa ridotta. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Molto interessante è anche l’offerta per la versione da 55 pollici che oggi viene proposta a 349 euro su Amazon.

Smart TV 4K in offerta su Amazon: è il modello da prendere

La Smart TV di TCL disponibile oggi in offerta è la scelta giusta per chi ha un budget contenuto ma punta ad acquistare un modello di alta qualità. Il modello in questione è dotato di un pannello 4K da 43 pollici ed ha la piattaforma Google TV, con tutte le app per l’intrattenimento disponibile tramite il PlayStore. Da notare anche il supporto Dolby Audio e la compatibilità con Google Assistant e Alexa.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Smart TV 4K di TCL con un prezzo scontato di 249 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa un modello di ottima qualità e con un prezzo davvero ridotto. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

