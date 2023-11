Smart TV 4K Samsung da 55" in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Oggi Amazon propone un’interessante offerta su un televisore Crystal UHD della Samsung. Il Samsung UE55AU7090UXZT è attualmente in offerta con uno sconto del 18%, consentendoti di acquistarlo al prezzo vantaggioso di 422,05€ invece di 511,99€.

Questo dispositivo offre una serie di caratteristiche avanzate per arricchire la tua esperienza di visione. Il suo processore Crystal 4K garantisce una risoluzione 4K, portando in vita ogni sfumatura di colore e offrendo un’immagine dettagliata e vivida. Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), le scene buie e luminose sono resasemore nitide, contribuendo a una visione più coinvolgente.

Per gli appassionati di giochi, il televisore è dotato anche di Motion Xcelerator, che ottimizza le prestazioni delle immagini attraverso l’analisi e la compensazione automatica di ogni singolo frame in base alla fonte dei contenuti. Nel complesso, questo si traduce in un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.

L’OTS Lite contribuisce a un’esperienza audio dinamica, seguendo l’azione sullo schermo e fornendo un audio avvolgente. Inoltre, con il supporto per il nuovo Digitale Terrestre 2.0 tramite DVB-T2, il televisore è pronto per le nuove trasmissioni senza la necessità di un decoder aggiuntivo.

Il design del televisore è altrettanto impressionante, con la cornice senza confini su tre lati che offre un’estetica elegante e minimale. Questo design crea un’esperienza cinematografica più immersiva, portandoti direttamente nel cuore della scena.

Interessante anche la presenza della tecnologia Q-Symphony, che sincronizza gli altoparlanti del televisore e della soundbar per un effetto surround migliorato, senza la necessità di silenziare gli altoparlanti del televisore.

Con questa offerta, hai l’opportunità di acquistare un televisore di alta qualità a un prezzo scontato. Non fartela scappare e acquista questo televisore Samsung Crystal 4K in forte sconto oggi stesso!

