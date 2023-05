Smart TV 4K (quasi) GRATIS su Unieuro: in REGALO un volo per l'Europa

In questo momento su Unieuro acquisti la Smart TV 4K Samsung Series 8 Crystal a soli 399,90 euro, invece di 599,90 euro. Stiamo parlando di un’offerta incredibile visto che si tratta di un prodotto di altissima qualità. Dotata di un display eccellente da 43 pollici, porta il cinema direttamente a casa tua. Speciale in salotto, le sue dimensioni perfette la rendono adatta anche alla camera da letto.

Tra l’altro, grazie alla promo Vola da Unieuro, questo acquisto ti dà diritto a ricevere in regalo un biglietto aereo andata e ritorno per l’Europa. Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Infine, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate tasso zero da soli 133,30 euro l’una. La prima al momento dell’acquisto mentre le altre due nei mesi successivi.

Smart TV 4K Samsung: la qualità oggi costa pochissimo

Grazie a uno sconto del 33% oggi ti aggiudichi la Smart TV 4K Samsung Series 8 Crystal a soli 399,90 euro. Con il processore di ultima generazione Crystal 4K ti assicuri una definizione straordinaria delle immagini. Colori sempre vivi, contrasto elevato e gestione intelligente dell’HDR sono solo alcune delle caratteristiche vincenti di questo televisore speciale. Perché rinunciare a tutto questo quando il risparmio è potente?

Allora goditi la tecnologia Hight Dynamic Range che migliora la resa luminosa di questo dispositivo. Così hai a disposizione un’ampia gamma di colori e dettagli definiti, anche nelle scene più buie o meno luminose. Inoltre, la tecnologia Dynamic Crystal Color regala colori vibranti e reali con immagini cristalline. Aggiungi Samsung Series 8 TV Crystal al carrello con soli 399,90 euro, invece di 599,90 euro. Grazie a questo ordine ti aggiudichi un volo andata e ritorno per l’Europa.

