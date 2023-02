Smart TV 4K LG schermo 64", sconto del 35% su Amazon da non perdere

Stanco del tuo vecchio televisore? Su Amazon, ancora per poco, potrai avere una fantastica Smart TV 4K LG assolutamente da non perdere. Grazie allo sconto del 35% potrai portarti a casa un prodotto a dir poco eccezionale a circa 1.950 euro!

Colori brillanti, immagini nitide e dettagliate, caratterizzano questa imperdibile Start TV del rinomato marchio LG. Un dispositivo che ti permette quindi, di vedere i tuoi film, programmi e serie TV preferite con immagini che risultano essere il 20% più nitide e brillanti rispetto ai tradizionali televisori OLED di questo marchio.

Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza che è stato possibile ottimizzare grazie all’utilizzo di un processore molto più potente messo a punto da LG: il processore α9 GEN 5 con AI. Immagini iper realistiche d’ora in poi ti faranno compagnia durante le serate di relax sul tuo divano. Una smart TV LG assolutamente da non perdere che, ancora per poco, potrai avere a circa 1.950 euro anziché 3.000 euro!

Grazie al design estremamente elegante, il televisore con schermo da 65″, si adatterà perfettamente all’arredamento di casa tua. Un prodotto da non perdere anche per te che un gamer accanito. Se il tuo sogno è avere un gameplay fluido e reattivo, questa Smart TV LG è quello che fa per te! Input lag ridotto e 4 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision sono tutte caratteristiche indispensabili per rendere le tue partite super emozionati e coinvolgenti.

Insomma, che tu sia appassionato di film e serie TV oppure un gaming accanito, questo dispositivo ti garantirà qualità di immagini in 4K e fluidità di gioco. Il primo televisore a supportare il Dolby Vision IQ con Precision Detail per immagini HDR dettagliate e con una profondità di colore eccezionale, potrà essere tuo a 1.950 euro anziché 3.000 euro. Per portartelo a casa a questo prezzo super dovrai affrettarti e concludere l’ordine il prima possibile. L’offerta disponibile solo su Amazon potrebbe terminare prima di quanto tu pensi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.