Smart TV 4K LG da 55'': il maxi sconto più atteso è su Amazon (-450€)

La smart TV 4K LG OLED da 55 pollici è un concentrato di tecnologia davvero sorprendente: altissima qualità delle immagini, suono avvolgente e funzioni all’avanguardia per godere al massimo dei tuoi contenuti preferiti. Bella, potente, moderna e super scontata grazie all’offerta che ti proponiamo.

Per rapporto qualità-prezzo, è un televisore da non farsi sfuggire: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 35%, la straordinaria smart TV 4K LG OLED sarà tua con soli 848 euro invece di 1299 euro.

Minimo storico per la smart TV 4K LG OLED

La smart TV 4K LG OLED è perfetta per goderti film, sport e videogiochi con colori naturali, nero intenso e contrasto infinito grazie alla tecnologia dei pixel autoilluminanti. Questo televisore è dotato del processore α7 Gen 5 con Intelligenza Artificiale, che ottimizza automaticamente l’immagine e l’audio in base a ciò che stai guardando. Con un design minimale e bordi sottili, la TV sarà in grado di arredare il tuo ambiente anche quando è spenta.

Goditi immagini profonde e ricche di sfumature con Dolby Vision IQ ed un audio coinvolgente grazie a Dolby Atmos, per portare il cinema direttamente a casa tua. La smart TV 4K LG OLED è dotata di WebOS 22, con tantissime app di streaming e consigli personalizzati in base all’uso, il tutto gestito tramite il comodo telecomando. Inoltre, la TV è compatibile con Google Assistant e Alexa, oltre a supportare Apple Airplay 2 ed HomeKit per un’esperienza ancora più completa.

Questa televisione è pronta per lo switch off grazie alla tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10, compatibile con il prossimo standard del Digitale Terrestre. Segui l’istinto, prima che i modelli ancora disponibili finiscano, e metti nel carrello la smart TV 4K LG OLED da 55 pollici con un risparmio di ben 450 euro: la riceverai con spedizione gratis.

