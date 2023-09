Smart TV 4K LG da 50" ultra slim: sconto FOLLE del 42% (-420€)

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore, approfitta subito di questa offerta pazzesca e acquista subito la magnifica smart TV 4K LG da 50″ ultra slim al prezzo sbalorditivo di soli 609 euro invece di 1.049 euro. Solamente grazie allo sconto folle del 42% che ti propone oggi Amazon, questo innovativo televisore sarà tuo con un risparmio di ben 420 euro. Quindi non perdere tempo!

Se sei cliente Amazon Prime, potrai anche usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo e, in questo caso, avrai anche la possibilità di acquistare subito questa smart TV e di pagarla in comode rate.

Potrai guardare i tuoi film preferiti con colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale poiché la smart TV LG è provvista della tecnologia esclusiva Quantum dot e NANOCELL. Il processore α7 GEN6 con Intelligenza Artificiale ti permetterà di ottimizzare in maniera automatica le immagini e l’audio in base al contenuto che andai a guardare.

Perfetto se ami passare del tempo a giocare, questa TV ti offrirà un gameplay fluido e reattivo e 2 porte HDMI 2.1. Caratterizzato da un design ultra sottile, questo dispositivo ha uno spessore di soli 29,7 mm e una nuova base essenziale comoda per installare. A tua disposizione, troverai già diverse piattaforme e app come Netflix, Disney+ e Amazon Prime.

Con assistente vocale ThinQ AI, questo televisore è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare subito la magnifica smart TV 4K LG da 50″ ultra slim in offerta al prezzo di soli 609 euro. Affrettati, lo sconto Amazon potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione pazzesca.

