Smart TV 4K in offerta a 249€ su Amazon: è un OTTIMO ACQUISTO (anche in 5 rate)

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV 4K da mettere in salotto o in una stanza da letto ma avete un budget limitato per l’acquisto, tra le tante proposte disponibili sul mercato, dovreste considerare con attenzione la nuova offerta Amazon dedicata alla Google TV da 43 pollici di TCL. Questo modello è ora proposto al prezzo scontato di 249 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere la TV al carrello. La consegna è gratuita. Da notare che con 100 euro in più c’è la versione da 55 pollici.

Smart TV 4K: il modello di TCL è quello giusto

La Smart TV di TCL, in offerta oggi su Amazon, è un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Questa TV è dotata di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, con HDR110, design senza bordi e può contare anche sulla piattaforma smart Google TV, evoluzione di Android TV, con tutte le app dei principali servizi di streaming da scaricare tramite il Play Store.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV 4K di TCL al prezzo scontato di 249 euro. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali è possibile anche completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.