Smart TV 4K Hisense 50" a 341€ per il Black Friday

Un mostro di televisione ti sta aspettando su Amazon in super offerta grazie al Black Friday. A un prezzo ridicolo acquisti la Smart TV 4K Hisense QLED da 50 pollici. Cosa stai aspettando? Se non ci credi, aggiungila ora in carrello a soli 341 euro, invece di 429 euro. Ricordati però di attivare il Coupon 7,08€ visibile sulla pagina dell’articolo prima di acquistarlo. In questo modo ottieni uno sconto speciale. La consegna gratuita è inclusa per i clienti Prime.

Smart TV 4K Hisense QLED: 50″ di puro spettacolo

Con la Smart TV 4K Hisense QLED ti assicuri un intrattenimento speciale. Grazie al display da 50 pollici senza cornici sui tre lati ti sembra di essere nella scena. Compatibile con Alexa, puoi gestire i comandi principali di questo televisore sfruttando la tua voce. Il sistema operativo VIDAA è una finestra aperta su tutte le piattaforme di streaming che ami. Così sono disponibili facilmente in un unico posto.

Acquistala subito a soli 341 euro, invece di 429 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.