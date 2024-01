Smart TV 4K di Xiaomi in offerta a 282€ su Amazon: è IMPERDIBILE (anche in 5 rate)

Per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV 4K da comprare a prezzo contenuto, ma senza compromessi sulla qualità, c’è oggi una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. La Xiaomi Smart TV P1E, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 282 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Il modello in offerta è dotato di Android TV e di un pannello da 43 pollici. Per accedere subito alla promozione basta cliccare sul box qui di sotto.

Smart TV 4K di Xiaomi: è il modello da comprare su Amazon

La Xiaomi Smart TV P1E è la soluzione giusta per chi cerca un modello di ottima qualità e con prezzo contenuto. Il pannello 4K è da 43 pollici, risultando il giusto compromesso tra dimensioni e funzionalità, Il comparto smart vede la presenza di Android TV, con tutte le app utili per l’accesso ai principali servizi di streaming e la possibilità di utilizzare Google Assistant. Naturalmente, c’è la piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi Smart TV P1E con le caratteristiche tecniche descritte in precedenza al prezzo scontato di 282 euro. C’è anche la possibilità di acquisto con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. La TV è venduta e spedita da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto resterà accessibile solo per un breve periodo.

