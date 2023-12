Smart TV 4K della LG ad un prezzo sfacciato: con questa offerta la paghi meno di 420€

Questa Smart TV 4K della LG uscita nel 2023 è attualmente in offerta su Amazon a soltanto 419,00€. Questo televisore offre un’esperienza visiva eccezionale con una risoluzione real 4K su un display da 55 pollici, che utilizza circa 8 milioni di pixel per fornire immagini incredibilmente nitide e dettagliate.

Il processore α5 Gen6 di ultima generazione lavora costantemente per migliorare i contenuti, trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente circostante e adattando il suono alle tue preferenze.

Tra le diverse app pre-installate, troviamo anche il cloud gaming di NVIDIA GeForce NOW. Non ti serve una console da gioco, per giocare ai migliori videogiochi tripla A su questo televisore ti basterà un controller e una connessione internet sufficientemente veloce.

La TV offre una vasta gamma di piattaforme di streaming tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre app già pronte per fornirti accesso a film, serie TV e eventi sportivi in diretta.

L’assistente vocale ThinQ AI risponde ai tuoi comandi vocali, consentendoti di cercare nuovi contenuti, controllare i dispositivi connessi e ottenere risposte a domande specifiche tramite Internet. Inoltre, l’integrazione con l’assistente vocale Alexa, la compatibilità con Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit offrono una flessibilità totale nella gestione del tuo dispositivo tramite il tuo assistente preferito.

La Smart TV utilizza il sistema operativo webOS 23, che offre un’interfaccia utente intuitiva e una vasta gamma di app di streaming. Il telecomando incluso è dotato di una funzione puntatore che semplifica la navigazione e l’interazione con il televisore. Approfitta di questa offerta per portare a casa una Smart TV di alta qualità a un prezzo incredibilmente economico.

