Smart TV 4K da 55 pollici in offerta a 339€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV può puntare ora su questa nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo TCL 55P639. Il TV in questione è dotato di un pannello 4K da ben 55 pollici ed è acquistabile al prezzo scontato di 339 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Il modello in offerta è dotato di Google TV come piattaforma smart. Per accedere alla promozione è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Smart TV 4K da 55 pollici in offerta su Amazon: è un’offerta da non perdere

La Smart TV in offerta di TCL ha tutto quello che serve per essere considerata come la scelta migliore, per rapporto qualità/prezzo, disponibile sul mercato in questo momento. Il pannello da 55 pollici con risoluzione 4K è di ottima qualità e la piattaforma smart Google TV consente un accesso completo a tutte le applicazioni e i servizi digitali. C’è anche la possibilità di usare Alexa e l’Assistente Google. Da notare anche un elegante design senza bordi per il pannello.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Smart TV TCL 55P639 al prezzo scontato di 339 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa TV che, grazie alla promozione in corso, è uno dei best buy del settore. Venduta e spedita da Amazon, la TV è disponibile con consegna gratuita. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.