Smart TV 4K da 43" in offerta su Amazon: il prezzo crolla a meno di 260€

Cerchi una Smart TV 4K con un rapporto qualità prezzo imbattibile? La CHiQ U43H7A è una Smart TV Android da 43 pollici che dalla sua offre una qualità dell’immagine impeccabile e numerose funzionalità avanzate, oggi è in offerta su Amazon e può essere tua ad appena 259€ invece di 399€.

Caratterizzata da uno schermo nero senza cornice e dimensioni di 96,3 x 56,7 x 8,1 cm senza supporto (che salgono 96,3 x 61,7 x 18,0 cm con il supporto), questa TV offre un’esperienza visiva eccezionale con una risoluzione 4K da 3840 x 2160 pixel (Ultra HD). La tecnologia PSI 900, insieme a HDR 10, HLG, Dolby Vision e Dolby Audio, assicura una gamma dinamica e dettagli di immagini eccezionali per un’esperienza visiva realistica e coinvolgente.

Dotata di funzionalità avanzate, tra cui TV Android 9.0, processore quad-core, e un’ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui 3 porte HDMI, 2 porte USB, ingresso AV, uscita audio digitale (ottico), ANT RF, LNB, LAN, WLAN, Bluetooth 5.0, questa Smart TV offre un accesso completo alle app di streaming più popolari, come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus e molte altre.

Con la presenza di Google Assistant, Google Play e Chromecast, questa TV è progettata per offrire un’esperienza di intrattenimento completa. Inoltre, il design senza cornice e il pulsante dedicato per Netflix, Prime Video e YouTube aggiungono un tocco di convenienza e stile a questo televisore.

CHiQ offre un servizio clienti affidabile, pertanto, in caso di qualsiasi problema post-vendita, ti basterà lasciare un messaggio per ricevere tempestivamente supporto. Approfitta di questa offerta per portare a casa una Smart TV di qualità a un prezzo incredibile.

