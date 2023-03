Smart TV 4K 50" a 269€: prezzo SPETTACOLARE, pochissimi pezzi disponibili

Concediti il lusso di avere a casa una gigantesca smart TV 4K da ben 50″. Il momento è perfetto per fare un ottimo affare su eBay e portare a casa questo interessante pannello a prezzo esilarante. Approfittando dell’occasione a tempo basta completare l’ordine velocemente: la prendi a 269€ circa appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Dovrai essere super veloce per approfittarne però perché la disponibilità residua è super limitata: del resto, a questo prezzo c’è da aspettarselo.

Un pannello di generose dimensioni ed elevata risoluzione per godere al meglio di tutti i tuoi programmi TV preferiti. Infatti questo modello è naturalmente compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma non solo. Come anticipato, questo televisore ha anche un cuore intelligente: potrai collegarlo a Internet tramite Wi-Fi e guardare direttamente i tuoi contenuti preferiti su Netflix. Ancora, supporta la navigazione sul Web.

Non manca la funzionalità di media player: inserisci una chiavetta o una memoria esterna nell’alloggiamento USB e riproduci i contenuti multimediali che ci sono a bordo. Insomma, un vero e proprio concentrato di tecnologia da posizionare in cucina, in salotto oppure in camera da letto, se hai sufficiente spazio. Accendilo e goditi lo spettacolo con immagini sempre nitide e in alta definizione.

Con oltre trent’anni di storia alle spalle, Medion è un brand che da sempre offre ai suoi clienti prodotti con un equilibrio tra qualità e prezzo eccezionale. Se a questo ci si aggiunge uno sconto o una promozione interessanti come questa, allora l’affare è servito.

A questo prezzo, è quasi impossibile trovare una smart è TV 4K da ben 50″, che non deluda le aspettative. Per questo motivo, quando ho visto questa occasione su eBay non ho potuto fare a meno di segnalartela. Completa all’ordine al volo e portala a casa a 269€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. La disponibilità residua è limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.