Smart TV con 49€ grazie al Chromecast 4K di Google, AFFARONE

Hai un televisore un po’ datato che non è smart e vorresti vedere i canali e le app come in una Smart TV? Non pensare che devi per forza cambiare tutto. Oggi ti basta una piccolissima spesa e un dispositivo grande quando un telecomando. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Chromecast di Google a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Ebbene sì, con una cifra ridicola fai diventare intelligente qualsiasi schermo, anche se non è smart. E poi adesso puoi anche avvalerti di un ribasso del 29% che ti permette di risparmiare ben 20 euro sul totale. Una promozione da non perdere.

Chromecast di Google per avere una Smart TV senza spendere

È proprio così, con questo dispositivo puoi trasformare qualsiasi schermo in una Smart TV e quindi vedere tutti i canali che desideri. Avrai in un’interfaccia semplice e intuitiva le app come Netflix, Amazon Prime, YouTube, DAZN, Disney+ e tanto altro.

Il funzionamento è semplicissimo, colleghi il dispositivo alla tua vecchia TV, lo configuri sulla rete WiFi di casa e sei subito pronto per guardare ciò che vuoi. E incluso avrai il telecomando che ti permette anche di parlare con il tuo assistente vocale.

Con una spesa davvero irrisoria puoi avere quello che desideri senza fare sacrifici. Solo che devi essere veloce perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Chromecast di Google a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.