Smart TV 32" Xiaomi: solo 138 euro in offerta su eBay

Su eBay sta andando letteralmente a ruba questa Smart TV Android del marchio Xiaomi da 32 pollici che grazie al codice sconto “CASA23” puoi portarti a casa a soli 138 euro. Tutto quello che devi fare infatti è inserire il codice al momento del pagamento per acquistare la TV a questo incredibile prezzo: ti suggeriamo di affrettarti però perché la quantità disponibile è limitata e nelle ultime ore ne sono state vendute già 15.

Smart TV 32″ perfetta per cucina o camera da letto: è la soluzione Xiaomi

La diagonale da 32 pollici di questa smart TV la rende perfetta per delle stanze secondarie che non siano il salotto di casa, come la cucina o la camera da letto. Dopotutto è perfetta per rispondere a questa esigenza presentandosi con un pannello di qualità e il supporto alla piattaforma Android che permette di accedere a numerose applicazioni di intrattenimento.

Netflix, YouTube, Spotify, Prime Video, DAZN, Disney+ e molte altre ancora saranno direttamente a portata di telecomando. Ti basta solo una connessione WiFi per sfruttare questa TV al massimo delle sue potenzialità.

Già compatibile con gli ultimi standard del Digitale Terrestre grazie al decoder integrato ti consigliamo di affrettarti perché andrà presto in esaurimento scorte: ricordati di applicare il coupon “CASA23” prima di effettuare il pagamento così da pagarla soltanto 138 euro. Un prezzo migliore del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.