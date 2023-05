Smart TV 32" a soli 169€ è il REGALO di Unieuro

Affidati a Passione Casa di Unieuro, il nuovo volantino che sta sorprendendo tutti. Prezzi davvero eccezionali ti aspettano. Come questa Smart TV JVC 32″ tua a soli 169 euro, invece di 281 euro. Grazie a uno sconto pieno del 40% rinnovi il tuo intrattenimento a un prezzo regalato. Tra l’altro la disponibilità è ancora immediata.

Con questo ordine non solo ti assicuri un ottimo televisore smart dalle caratteristiche interessanti, ma hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, come se non bastasse, puoi anche pagare in 3 rate tasso zero da soli 56,33 euro al mese selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Niente male vero?

Smart TV 32″ JVC: aggiorna il tuo intrattenimento con meno di 200€

Ben al di sotto dei 200 euro oggi aggiorni il tuo intrattenimento con un nuovo televisore compatibile anche al recente digitale terrestre. Acquista su Unieuro la Smart TV 32″ JVC a soli 169 euro. Un prezzo regalo per questo apparecchio che offre un display HD da 32 pollici e la possibilità di connettersi a internet tramite il WiFi di casa.

Accedi a tutte le tue piattaforme preferite anche con comandi vocali grazie a Google Assistant incluso. Mettila nel carrello a soli 169 euro, invece di 281 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.