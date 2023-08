Smart TV 32" TOP a 135€? Solo su Monclick, anche Tasso Zero

Acquista subito la Smart TV Telefunken 32″ a soli 135,99 euro, invece di 249,99 euro. Grazie a Monclick ottieni questa fonte di intrattenimento speciale a un prezzo eccezionale, mai visto prima. Con Android TV integrato, hai tutte le tue app e i tuoi giochi in unico posto. Decidi tu quando vuoi guardare i canali gratuiti in chiaro o i contenuti disponibili sulle tue piattaforme di streaming live e on demand preferite con un semplice click sul telecomando.

Scegliendo Monclick come vetrina per questo acquisto non solo ti assicuri un ottimo risparmio, ma ottieni anche due altri regali. Infatti, la consegna gratuita è inclusa nella promozione. In pratica, questo televisore smart, ti arriva direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi. Inoltre, se selezioni PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 45,33 euro al mese.

Smart TV Telefunken 32″: piccolo prezzo, grande qualità

Ogni dettaglio con la Smart TV Telefunken 32″ è curato. Il suo display da 32 pollici con tecnologia LED offre immagini in qualità HD Ready. Le cornici sottilissime offrono un’immersività nella scena davvero elevata. Sottile ed elegante, la puoi posizionare dove vuoi. Essendo compatta puoi collocarla anche in piccoli spazi come cucina o camera da letto. Approfitta subito di questa occasione speciale.

Acquistala ora a soli 135,99 euro, invece di 249,99 euro. Ti ricordiamo che con questa promozione Monclick ti regala la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci. Inoltre, puoi anche decidere di pagarla un po’ alla volta. Selezionando PayPal o Klarna scegli di dividere l’importo in 3 rate tasso zero da soli 45,33 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.