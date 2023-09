Smart TV 32" con Android: OCCASIONE AMAZON a 164€

Per la camera da letto, la cucina o un piccolo appartamento questa Smart TV di Metz da 32 pollici è la soluzione perfetta. Dotata di Android TV, quindi di tutte le app di intrattenimento più famose, puoi portartela a casa oggi a soli 164,99 euro invece di 209,99. Un prezzo clamorosamente basso che non puoi farti scappare.

Smart TV 32″ con Android: le caratteristiche

Con la smart TV Metz da 32 pollici, puoi accedere a un mondo di intrattenimento senza fine. Oltre 400.000 film e spettacoli sono a tua disposizione, insieme a migliaia di app che possono soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Che tu voglia guardare i tuoi film preferiti, trasmettere foto, ascoltare musica o esplorare nuovi giochi, questa TV ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Il telecomando è progettato per offrire un’esperienza utente ottimale. I tasti sono ottimizzati con pulsanti di scelta rapida, garantendo un funzionamento facile e accessibile per tutti. Non dovrai più lottare con un telecomando complicato per trovare ciò che desideri guardare.

Con l’app Android TV, puoi controllare la tua TV con la tua voce. È il futuro dell’interazione TV e ti permette di cercare i tuoi contenuti preferiti senza dover digitare manualmente. Inoltre, la smart TV Metz è dotata di Chromecast integrato, il che significa che puoi condividere facilmente i contenuti dal tuo smartphone direttamente sullo schermo della TV. Basta scaricare l’app ‘Android TV’ da Google Play o dall’Apple Store e sei pronto a iniziare.

La smart TV Metz è progettata per non solo offrire prestazioni eccezionali ma anche per essere un’aggiunta elegante al tuo arredamento. Lo schermo senza bordi 4.0 offre un’esperienza visiva coinvolgente, portando i tuoi film, spettacoli e giochi alla vita in modo straordinario. L’estetica ingegneristica è bilanciata in modo impeccabile, garantendo che questa TV si integri perfettamente nel tuo spazio.

Non perdere l’occasione di portare a casa la smart TV Metz da 32 pollici con Android a soli 164,99 euro su Amazon. Trasforma il tuo salotto, la tua stanza o la cucina in un centro multimediale di intrattenimento senza rompere il salvadanaio.

