Smart TV 32" a 149€: l'occasione PAZZESCA è su Amazon (pochi pezzi)

Questa Smart TV da 32″ è attualmente in offerta su Amazon a soli 149,99€.

Questa ottima televisione è dotata del sistema operativo VIDAA, noto per la sua velocità e intuitività. Questo sistema semplifica l’accesso a una vasta gamma di contenuti e applicazioni, tra cui YouTube, Netflix e Prime Video. Che tu sia un appassionato di film, un amante delle serie TV o un fan dei video di YouTube, avrai sempre qualcosa di nuovo da guardare. Ovviamente, è perfettamente compatibile con il digitale terrestre DVB T2: non servirà altro per continuare a guardare i tuoi programmi preferiti.

Non offre solo un’ampia gamma di contenuti, ma ti permette anche di goderteli con una qualità dell’immagine eccezionale. Grazie alla retroilluminazione DLED, alla riduzione del rumore 3D e alla tecnologia di compensazione del movimento, potrai godere di neri più uniformi e colori più vividi, il tutto con un consumo energetico inferiore. Inoltre, è dotata di Dolby Audio integrato, per una qualità del suono ricca e chiara.

L’ottima televisione in promozione, offre una vasta gamma di opzioni di connessione, tra cui RJ45, uscita COAX, ingresso HDMI 3x, AV, uscita EARPHONE, RF 2x, USB 2x, CI. Questo significa che potrai collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi preferiti, dalla console di gioco al lettore DVD.

