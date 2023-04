Smart TV Monitor LG: super sconto del 37% su Amazon

La Smart TV Monitor LG da 24″ è uno dei prodotti più interessanti sul mercato per chi cerca una soluzione di intrattenimento a un prezzo contenuto. Attualmente in sconto del 37% su Amazon, questa TV rappresenta un’opzione conveniente per chi vuole godersi film, serie TV e programmi in alta definizione senza spendere una fortuna. Approfitta subito di questa occasione e acquistala ad un prezzo vantaggioso di soli 157,59 euro.

Smart TV Monitor LG: un’occasione da prendere al volo

Questa Smart TV Monitor LG è stata lanciata nel 2022 dalla casa produttrice LG ed è dotata di un sistema operativo WebOS, che offre una vasta gamma di app tra cui Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, per citarne solo alcune. Grazie al sistema DVB-T2, la TV supporta anche la ricezione del digitale terrestre in alta definizione.

Il design della Smart TV LG da 24″ è curato nei minimi dettagli. Le dimensioni sono contenute (24 x 69 x 2.5 cm) e il peso di soli 4 kg la rende facile da trasportare e da installare. Il display LED da 24 pollici offre una risoluzione 16:9 e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che garantiscono immagini nitide e senza sfarfallio.

In termini di connettività, la Smart TV LG da 24″ dispone di una porta USB e supporta la tecnologia Bluetooth, che consente di collegare dispositivi audio wireless. È presente inoltre il Wi-Fi integrato, che permette di connettersi facilmente alla rete domestica e di accedere alle app e ai servizi online. Viene fornita con un telecomando incluso, ma è anche possibile utilizzare l’app LG TV Plus per controllarla dal proprio smartphone. È inoltre compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, che permettono di controllare la TV tramite comandi vocali.

In conclusione, la Smart TV LG da 24″ è un prodotto di alta qualità, dotato di tutte le funzioni essenziali per godersi al meglio il proprio intrattenimento domestico. Il prezzo super scontato del 37% su Amazon la rende ancora più allettante per chi cerca una soluzione di intrattenimento economica ma di buona qualità, ad un costo competitivo di soli 157,59 euro. Se sei interessato a questo acquisto non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.