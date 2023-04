Smart Monitor Serie M5 di Samsung a quasi METÀ PREZZO su Monclick

Lo Smart Monitor Serie M5 di Samsung è un monitor capace di trasformarsi in un fedele alleato qualunque sia il contesto in cui venga usato. Guardi serie TV o film, lavori e fai videochiamate senza la necessità di collegare il tuo personal computer, tutto questo con una semplicità disarmante. In queste ore il monitor M50B è tra i protagonisti della promo Rinnova in Grande di Monclick, dove lo puoi acquistare a 199,90 euro anziché 329,90 euro, grazie al maxi sconto del 39%.

Smart Monitor Serie M5 di Samsung in sconto del 39% su Monclick

Il monitor M50B di Samsung da 32″ Full HD ti regala innanzitutto un’esperienza da Smart TV. Goditi i film e le tue serie preferite dei servizi streaming a cui sei abbonato, grazie alla connessione tra il monitor e la rete Wi-Fi della tua abitazione. Ma come dice il proverbio, prima il dovere e poi il piacere. Lo Smart Monitor della casa sudcoreana rende superfluo l’uso del PC anche per la produttività: grazie alla compatibilità con Samsung Dex, modifichi i documenti, sviluppi i tuoi progetti e navighi su Internet soltanto con un “semplice” monitor (e sottolineiamo l’uso delle virgolette).

L’altro principale punto di forza del monitor è la possibilità di trasformarlo in un Hub IoT grazie a SmartThings. Collegalo ai tuoi device IoT della casa e permettiti il lusso di abbassare le tapparelle, spegnere le luci, impostare il termometro e tanto altro ancora da una singola postazione.

Aggiungi al carrello ora lo Smart Monitor Serie M5 in super offerta su Monclick, così da risparmiare 130 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (la spedizione è gratuita).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.