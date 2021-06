Siete stufi di avere la casa piena di telecomandi per controllare ogni singolo dispositivo? Ormai siamo invasi di telecomandi per controllare qualsiasi device dal televisore, al lettore DVD e dal condizionatore allo stereo. Bene, Amazon ha in offerta lampo un gioiellino tecnologico che vi permetterà di usare un solo telecomando: il vostro smartphone.

Broadlink Mini3 RM4c: lo smart hub che rende il vostro smartphone un telecomando universale

Stiamo parlando del Bestcon Broadlink Mini3 RM4c, uno smart hub ad infrarossi che supporta oltre 50.000 dispositivi come TV, STB, condizionatori d'aria, ventilatori, videoregistratori, lettori DVD e tanto altro ancora. La libreria di dispositivi supportati viene costantemente aggiornata dal cloud, quindi l'RM4c mini è sempre compatibile con i dispositivi più recenti.

Questo dispositivo si collega tramite l'app proprietaria BroadLink disponibile nell'App Store di Apple e nel Google Play di Android. La nuova applicazione offre esperienze utente migliori nella configurazione e nella creazione di collegamenti con i dispositivi. Inoltre, se avete un telefono Android che integra un trasmettitore IR, potete usarlo sfruttando proprio l'applicazione BroadLink.

L'applicazione consente di impostare l'accensione e lo spegnimento dei propri dispositivi in base alle proprie abitudini di vita. Ad esempio, per dormire in modo sano, potete personalizzare il vostro condizionatore impostando l'ora e la temperatura.

Il Bestcon Broadlink Mini3 RM4c è compatibile con Alexa e Google Home per il controllo vocale e sfrutta anche la connessione IFTTT. Approfittate quindi di questa interessante offerta a tempo Amazon per acquistare il Broadlink Mini3 RM4c al prezzo di 13,59 euro scontato del 28% rispetto al costo di listino.

