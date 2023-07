Smart e online: ecco SelfyConto, che ti regala premi Samsung

Sei alla ricerca di un conto corrente che si adatti alle tue esigenze e ti offra vantaggi esclusivi? Allora dovresti prendere in considerazione SelfyConto di Banca Mediolanum. Questa innovativa soluzione bancaria è al passo con i tempi e ti offre una gestione completamente autonoma oltre a tecnologie all’avanguardia. Ma c’è di più: grazie a una promozione imperdibile, i titolari di SelfyConto che invitano nuovi utenti a iscriversi possono richiedere premi tech marchiati Samsung, come tablet, smartphone di ultima generazione e laptop.

SelfyConto: il conto corrente smart e completo

Una delle caratteristiche distintive di SelfyConto è la possibilità di gestire tutto il tuo conto attraverso una semplice applicazione disponibile per tutti i principali sistemi operativi. Con questa comoda app, avrai accesso a tutti i tuoi movimenti bancari, inclusi quelli di altre carte emesse da banche terze. Potrai anche rateizzare pagamenti, gestire investimenti e bloccare il conto in caso di emergenza. Inoltre, grazie a SelfyConto, potrai effettuare gratuitamente e in tempo reale tutte le principali operazioni bancarie, come bonifici e addebiti delle utenze. E se sei interessato al trading online, avrai anche la possibilità di operare su 24 mercati mondiali.

Aprire un SelfyConto è totalmente gratuito. Il canone della carta di debito è a costo zero, così come i bonifici online, i prelievi ATM in area Euro e gli addebiti delle utenze (SDD). L’eccezione è rappresentata dal canone della carta di credito, se richiesta, che ammonta a soli 12 euro all’anno. Inoltre, il canone di tenuta del conto corrente è gratuito per i titolari di meno di trent’anni o nel primo anno per tutti gli altri utenti, mentre dal secondo anno ha un costo di soli 3,75 euro al mese.

Grazie alla promozione attiva, invitando i tuoi amici ad aprire un SelfyConto potrai ottenere premi esclusivi. Ad esempio, presentando due amici, potrai richiedere un Galaxy Tab A8 WiFi 64G, mentre presentando quattro amici potrai ottenere un Galaxy A34 5G 256GB. Se riuscirai a invitare sei amici, avrai la possibilità di richiedere un Galaxy Book3 15″ i7 16GB o il recentissimo Galaxy S23 Ultra 256GB. Approfittane subito: apri qui SelfyConto completamente online e in pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.