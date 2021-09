Skype per iPhone e Mac ottiene un nuovo design

Skype per iPhone e Mac ha appena ottenuto una riprogettazione estetica ed è stato aggiornato con tante nuove funzionalità disponibili per gli utenti.

Skype per iPhone e Mac ora è più simile a FaceTime

Skype sta ricevendo un importante aggiornamento su tutte le piattaforme della mela. Secondo Microsoft, questo è uno “Skype migliorato, più veloce, affidabile e dall'aspetto super moderno“. In un post sul blog, l'azienda di Redmond afferma che sta aggiornando e modernizzando “la parte più importante” dell'app, ovvero la fase delle chiamate, aggiungendo nuovi layout, temi e altri modi per aiutare tutti a connettersi al meglio con gli altri. Si legge infatti: “Volevamo assicurarci che l'app fosse ancora familiare mentre modernizzavamo l'aspetto e rendevamo l'esperienza più inclusiva.”

Con la nuova modalità “insieme”, tutti possono apparire in questa nuova griglia, anche se non condividono video. Skype sta anche introducendo la possibilità di partecipare alle videocall solo con il microfono. Non mancheranno gli immancabili sfondi di background durante le call di lavoro. Imperibili…

L'app per le videochiamate ora ha intestazioni di chat aggiornate con un nuovo layout, avatar per i gruppi e nuove sfumature ai pulsanti.

Per coloro che non vogliono scaricare Skype, o che non vogliono registrare un nuovo account. c'è un nuovo strumento chiamato chiamato Meet Now. Con questo, si può creare e partecipare ad una chiamata con un solo collegamento, in modo simile a quello che FaceTime sta facendo ora con iOS 15.

Microsoft afferma che le chiamate Skype sono disponibili in tutti i browser, quindi “non importa quale dispositivo, piattaforma o browser stai utilizzando, Skype ti offrirà sempre un'ottima esperienza“. Infine, segnaliamo i suoni di notifica personalizzati, le reazioni in chiamata e le super reactions.

Una delle funzionalità più importanti dell'app è Skype Universal Translator. Secondo il post sul blog, “con Universal Translator puoi comunicare con chiunque in qualsiasi lingua, su un telefono fisso o in videochiamata. Chiamate a basso costo con un traduttore in tempo reale in cima, adoriamo portare la fantascienza da Star Trek nella realtà.”

Cosa ne pensate di tutte queste caratteristiche? Usate ancora Skype? Fatecelo sapere.