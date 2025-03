Sky WiFi in offerta con Sky TV e Sky Sport: l'offerta SUPER CONVENIENTE

Preparati a vivere il miglior intrattenimento e lo sport internazionale alla massima velocità grazie alla nuova offerta Sky. Puoi avere infatti la connessione velocissima di Sky WiFi insieme ai pacchetti Sky TV e Sky Sport a soli 35,90 euro al mese invece di 81,80. E le spese di attivazione sono incluse nel prezzo.

Sky WiFi con TV e Sport: i contenuti di un’offerta sensazionale

Il primo protagonista di questa offerta è naturalmente Sky WiFi: questo pacchetto include la velocissima connessione fibra con modem Sky WiFi Hub compreso nel prezzo, che ti assicura sempre la migliore stabilità insieme ad una totale sicurezza.

Ma come sfruttare al meglio questa connessione? Naturalmente, con il resto dell’offerta. Da una parte hai Sky TV con serie TV, show e documentari originali Sky o internazionali, come Pechino Express, Gangs of Milano, Maria Antonietta, Ago e molto altro ancora.

Dall’altra parte hai il grande sport internazionale con le partite delle coppe Europee di calcio, Champions League, Europa League e Conference League, insieme al grande tennis, i motori con la Formula 1 e la MotoGP, il basket NBA e molto altro ancora.

Tutto questo può essere tuo a soli 35,80 euro al mese invece di 81,80: le spese di attivazione sono comprese nel prezzo, mentre il decoder Sky Stream ti costerà soltanto 19 euro anziché 99. Dopo aver verificato la copertura, puoi attivare l’offerta online.