Sky TV, Netflix e Sport a prezzo SHOCK e Buono Amazon da 50€

Approfitta dell’Offerta Black Friday dedicata all’intrattenimento di qualità che trovi solo online! Attiva subito Sky TV + Netflix + Sky Sport a soli 24,90 euro al mese, anziché 54 euro al mese. Una volta attivata, questa promozione garantisce il prezzo bloccato per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale puoi rinnovare il tuo abbonamento scegliendo gli sconti disponibili in quel momento.

Oltre a questo super risparmio, Sky premia la tua scelta regalandoti anche un Buono Amazon del valore di 50 euro. Niente male vero? Completamente digitale, puoi spendere questi soldi direttamente sulla piattaforma di Amazon per acquistare ciò che vuoi. Cosa stai aspettando? Scegli il miglior intrattenimento disponibile, oggi completo di film, serie TV, show e tutto lo sport che ami.

Sky TV, Netflix e Sport: l’offerta Black Friday è pazzesca

Scegli Sky TV + Netflix + Sport a soli 24,90 euro, invece di 54 euro al mese. Per 18 mesi il prezzo è bloccato. E con questo ricco bundle, in aggiunta, per te un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa speciale promozione per assicurarti il meglio dei contenuti e goderti un intrattenimento con i fiocchi. Questa offertona include:

Sky TV con tutte le serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, gli show più amati come X Factor e MasterChef, le news in tempo reale e i documentari su natura, attualità, scienza e storia;

con tutte le serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, gli show più amati come X Factor e MasterChef, le news in tempo reale e i documentari su natura, attualità, scienza e storia; Netflix Piano Base con tutte le sue funzionalità e i suoi contenuti tra cui film, serie TV, docuserie e programmi per bambini;

con tutte le sue funzionalità e i suoi contenuti tra cui film, serie TV, docuserie e programmi per bambini; Sky Sport con tutto lo sport che ami come Formula 1, MotoGP, Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Champions League, Europa League e Conference League, NBA, Basket, Tennis, Golf e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.