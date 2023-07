Sky TV + Netflix: scopri la PROMO a meno di 20€ al mese

Scopri una delle migliori offerte per te e per la tua famiglia. Oggi attivi Intrattenimento Plus a un prezzo sorprendente. Meno di 20 euro per avere tutti i film e le serie TV che ami direttamente a casa tua e in viaggio, senza limiti. Grazie a questa promo hai Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro, invece di 30 euro al mese. Il prezzo è bloccato per 18 mesi. Alla scadenza puoi rinnovare allo sconto applicabile.

Si tratta di un’occasione pazzesca perché a un prezzo così basso sarai sempre in buona compagnia. Tra l’altro con Netflix e Sky Go porti il tuo intrattenimento sempre con te, anche in viaggio e all’estero. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Sky TV + Netflix: attiva Intrattenimento Plus a 19,90€

Attiva Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro, anziché 30 euro al mese. Per 18 mesi hai a questo prezzo ultra conveniente una marea di contenuti da vedere insieme alla tua famiglia. Ogni mese il catalogo di Sky TV e Netflix viene sempre aggiornato con nuovi titoli e tantissime novità tutte da gustare comodamente sul divano di casa o in streaming ovunque tu sia. Grazie a questa offerta puoi vedere:

Sky TV con le imperdibili produzioni Sky Original, le serie TV italiane e internazionali anche in contemporanea con gli Stati Uniti, gli show spettacolari per tutta la famiglia, un mondo di documentari e le news da tutto il mondo;

Netflix Piano Base con serie TV, film, documentari e programmi per bambini mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.