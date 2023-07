Sky TV e Sky Sport in offerta a 30,90 euro al mese con un regalo a sorpresa

Sky TV e Sky Sport sono i due pacchetti di Sky pensati per chi ama gli show, le serie TV, i documentari e lo sport di Sky. Fino al 6 agosto è possibile aderire all’offerta speciale Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 45 euro. E in più in regalo ricevi un monopattino elettrico Acer del valore di 399 euro.

Sky TV e Sky Sport in promo speciale a 30,90 euro al mese

Dalla stagione finale di Blacklist alla nuova edizione di X Factor, dalla seconda parte di stagione di Formula 1 e MotoGP alla Champions League e i migliori tornei di tennis, senza dimenticare la nuova stagione NBA, l’Europa League e la Conference League, con tutte le news sullo sport in tempo reale grazie a Sky Sport 24: questo e tanto altro ancora è il pacchetto Sky TV e Sky Sport, in sconto di quasi 15 euro rispetto al prezzo di listino per 18 mesi, per un risparmio complessivo di oltre 250 euro.

A tutto questo aggiungici poi il regalo a sorpresa che Sky ha scelto di fare a tutti coloro che aderiranno all’offerta in scadenza il prossimo 6 agosto: un monopattino elettrico del marchio Acer del valore di 399 euro. Di fatto è come se Sky ti stesse regalando qualcosa come 650 euro per sottoscrivere il pacchetto Sky TV + Sky Sport.

Non indugiare oltre, l’offerta è a tempo limitato: attiva online Sky TV e Sky Sport a 30,90 euro al mese anziché 45 euro e ricevi in regalo il monopattino elettrico Acer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.