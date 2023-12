Sky TV e Netflix + Sky Calcio con Sky Glass incluso a soli 31,80€ al mese

La nuova promozione Sky offre il televisore Sky Glass da 43 pollici a 11,90€ al mese per 48 mesi, più Sky TV e Netflix insieme con l’aggiunta del pacchetto Sky Calcio a 19,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 35€, per un costo totale di 31,80€ al mese. L’offerta è valida fino al 7 gennaio è può essere sottoscritta online. Ecco il link all’offerta.

Il piano Intrattenimento Plus, che include Sky TV e tutto Netflix, costa già di suo 19,90€ al mese per i primi 18 mesi, anziché 30€. Con l’ultima promo Sky che include il televisore Sky Glass da 43″, invece, è possibile avere incluso allo stesso prezzo anche Sky Calcio, il cui valore è di 5€ al mese.

La promozione Sky per l’ultimo dell’anno con Sky Glass, Intrattenimento Plus e Sky Calcio a 31,80€ al mese

Uno dei piatti forti di Sky Glass è rappresentato dai sei speaker che offrono un audio da favola, tanto da rendere superflui accessori quali cavi, telecomandi e casse esterne. L’altro punto di forza è lo schermo QLED 4K HDR, in grado di restituire qualcosa come più di un miliardo di colori, per una visione ancora più nitida rispetto al passato.

Sky Glass è inoltre il televisore cucito su misura per tutti gli abbonati Sky, dato che riesce a raccogliere e organizzare in una sola interfaccia tutti i contenuti Sky, oltre che quelli delle migliori app e dei canali in chiaro, senza più avere la necessità di passare da una piattaforma all’altra.

A questo proposito, segnaliamo anche funzionalità esclusive come Restart, con cui è possibile far ripartire dall’inizio un programma, anche se è in diretta.

Approfitta dell’ultima promozione di Sky per avere Sky Glass con Intrattenimento Plus e il pacchetto Sky Calcio a soli 31,80€ al mese.

