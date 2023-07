Sky TV e Netflix insieme a 19,90 euro al mese: ecco le nuove serie in arrivo

La promo Intrattenimento Plus di Sky, che vede Sky TV e Netflix in offerta a 19,90 euro al mese anziché 30 euro per i primi 18 mesi, è ancora disponibile. Un’offerta da non perdere per tutti gli appassionati di serie TV, visto che unisce due dei migliori cataloghi esistenti. Per accedere alla promozione esclusiva è sufficiente seguire il link presente in questo paragrafo o premere il bottone qui sotto.

Vuoi un valido motivo per abbonarti? Nei prossimi giorni, così come nelle prossime settimane, sono in arrivo alcune grandi novità molto attese, su tutte la parte finale della terza stagione di The Witcher su Netflix.

Sky TV e Netflix in offerta a 19,90 euro al mese: le novità in catalogo

A partire dal 27 luglio il catalogo di Netflix si arricchirà degli ultimi 3 episodi della terza stagione di The Witcher, la serie polacco-statunitense con protagonista l’attore Henry Cavill. Una parte finale attesissima dai fan, che non vedono l’ora di scoprire il finale di stagione dopo i primi cinque episodi usciti a fine giugno.

Un giorno prima, su Sky TV, debutterà la nuova serie L’ultimo boss di Kings Cross (titolo originale Last King of the Cross). La serie Sky Original è uscita su Paramount+ negli Stati Uniti lo scorso mese di febbraio e ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione: si ispira all’omonimo bestseller di John Ibrahim, esponente di spicco della malavita di Sydney. A vestire i panni del protagonista John Ibrahim è l’attore Lincoln Younes, che il pubblico ha già avuto modo di apprezzare in Grand Hotel.

Da non perdere su Sky TV nemmeno i nuovi episodi di Outlander, giunta ormai alla settima stagione (i due protagonisti della serie sono Sam Heughan e Caitriona Balfe).

Sempre su Sky TV, non più tardi di una settimana fa, ha fatto il suo debutto anche la miniserie Una spia tra noi, ispirata alla storia vera raccontata da Ben Macintyre del New York Times in un libro.

