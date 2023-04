Sky TV e Netflix con Sky Cinema a soli 19,90 euro al mese: l'offerta da non perdere

Se ami guardare la TV e i film in streaming, non puoi lasciarti sfuggire questa promozione incredibile: per un periodo limitato, puoi avere Sky TV e Netflix con Sky Cinema a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 48 euro al mese.

Attivare la promozione è semplicissimo: ti basta collegarti alla pagina ufficiale e cliccare su “Acquista Ora” per ricevere a casa tua il decoder Sky Q con cui accedere all’offerta senza parabola. Se vuoi avere maggiori informazioni, invece, puoi cliccare su “Ti chiamiamo noi” per essere contattato senza impegno da un operatore Sky.

Cosa include la nuova offerta Sky a 19,90 euro al mese

Sky TV è il pacchetto base di Sky che ti offre oltre 40 canali dedicati a tutti i gusti e le passioni: sport, intrattenimento, documentari, news e molto altro. Potrai seguire le serie TV più amate come The Last of Us Us e Grey’s Anatomy, i programmi di intrattenimento più amati, i documentari di National Geographic e Discovery Channel e le news di Sky TG24.

Netflix, inutile dirlo, è il servizio di streaming più famoso al mondo, che ti offre un catalogo vastissimo di film, serie TV, documentari e contenuti originali. Potrai vedere le produzioni Netflix più acclamate come Stranger Things, The Witcher, La casa di carta, The Crown e Black Mirror. Potrai anche scoprire le novità del cinema italiano e internazionale, i classici intramontabili e i generi più vari: azione, commedia, horror, fantascienza, animazione e molto altro.

Sky Cinema è il pacchetto di Sky dedicato ai film. Ti offre 12 canali tematici con oltre 1000 film al mese da tutti i generi: dal cinema d’autore a quello commerciale, dalle commedie alle avventure, dai thriller ai musical. Potrai vedere i film più recenti e premiati oppure rivedere le saghe più famose come Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Star Wars e Fast and Furious.

Inoltre, con Sky Cinema è incluso anche Paramount+, il servizio di streaming che ti offre una selezione di film e serie TV di qualità senza costi aggiuntivi. Scoprirai le produzioni Paramount Pictures come Mission Impossible, Top Gun Maverick e Titanic, oltre a fantastiche serie TV originali.

Come vedi, Sky TV e Netflix con Sky Cinema è un’offerta imperdibile che ti permette di avere il meglio della TV e dello streaming a un prezzo straordinario. Affrettati però: la promozione è valida a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.