Sky ti regala Netflix e un buono Amazon: scopri come

Se sei alla ricerca di una soluzione per guardare i tuoi programmi preferiti in streaming, non perdere le nuove offerte di Sky che ti permettono di avere Netflix e un buono Amazon a prezzi vantaggiosi.

Sono tre le opzioni tra cui scegliere, in base alle tue esigenze e ai tuoi gusti. La prima include Netflix, con le altre due invece puoi avere non solo un abbonamento alla piattaforma ma anche un buono Amazon da 50 euro da spendere come vuoi.

Le offerte Sky per avere Netflix e un buono Amazon da 50 euro

La prima offerta è Sky TV + Netflix a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30. Con questa opzione hai accesso a tutti i contenuti di Sky TV e Netflix con il piano Base incluso, che ti consente di vedere i film e le serie in qualità standard su un solo schermo alla volta.

Inoltre, con l’app Sky Go puoi vedere i programmi Sky da subito sul tuo smartphone, tablet o PC, senza dover attendere l’installazione del decoder. L’attivazione ha un costo di partenza di 9 euro con Sky Q via internet, il dispositivo che ti permette di accedere a tutti i servizi Sky in modo semplice e intuitivo.

La seconda offerta è Sky TV + Netflix + Sky Cinema a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 48. Con questa opzione hai in regalo un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50 euro, che puoi utilizzare per acquistare ciò che vuoi sul famoso sito di e-commerce.

In più, hai accesso a tutti i contenuti di Sky TV e Netflix con il piano Standard incluso nell’offerta, che ti consente di vedere i film e le serie in alta definizione su due schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie.

E non solo: hai anche Sky Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno e Paramount+ senza costi aggiuntivi, per goderti il meglio del cinema a casa tua. Anche in questo caso, puoi usare l’app Sky Go per vedere i programmi Sky da subito e l’attivazione ha un costo di partire da 9 euro con Sky Q via internet.

La terza offerta è Sky TV + Netflix + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 50. Con questa opzione hai anche in regalo un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50 euro e hai accesso a tutti i contenuti di Sky TV e Netflix con il piano Base incluso.

Se sei un appassionato di sport, questa è l’offerta che fa per te: hai tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, coppe europee, tennis, basket e tanti altri sport da seguire sul tuo schermo. E naturalmente, puoi usare l’app Sky Go per vedere i programmi Sky da subito e l’attivazione ha un costo di partire da 9 euro con Sky Q via internet.

Come vedi, le nuove offerte di Sky sono imperdibili e ti consentono di avere Netflix e un buono Amazon a prezzi imbattibili. Non lasciarti scappare questa occasione: visita il sito di Sky per scoprire tutti i dettagli e attivare l’offerta che preferisci.

