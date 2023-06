Sky sta regalando un monopattino elettrico da 399 euro con l'ultima offerta

Fino al 2 luglio i nuovi clienti Sky che si abbonano al pacchetto Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese per i primi 18 mesi, anziché 45 euro al mese, riceveranno in regalo il monopattino elettrico Acer del valore di 399 euro. È una delle migliori offerte di sempre di Sky, con la possibilità di seguire le produzioni Sky Original, le serie TV Sky e gli show della pay-TV inglese, nonché tutto lo sport di Sky inclusi i mondiali di Formula 1 e MotoGP.

Sky regala un monopattino elettrico Acer del valore di 399 euro

L’ultima offerta di Sky rientra nell’operazione a premi “E-mobility giugno 2023”. Al termine del periodo promozionale, si applicherà il profilo Sky Open e il prezzo di listino in vigore per quella data. Volendo, è possibile disdire prima del rinnovo con preavviso di 30 giorni. Tutti gli utenti interessati possono aderire all’offerta sia online, pigiando il bottone Acquista ora, sia tramite operatore, selezionando il pulsante Ti chiamiamo noi.

Il monopattino elettrico Acer in regalo è sicuro e affidabile, oltre a vantare un design iconico. Grazie alle sue dimensioni compatte e alle emissioni ridotte, i tuoi viaggi saranno sempre contraddistinti da un’impareggiabile sensazione di comfort nel pieno rispetto dell’ambiente. In definitiva, è un eScooter ideale per i brevi spostamenti in città, un’alternativa alla macchina più veloce, pulita ed efficiente.

Cogli al volo l’ultima offerta di Sky TV Sky Sport a 30,90 euro al mese, per ricevere in regalo l’ottimo monopattino elettrico Acer da 399 euro.

