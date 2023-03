Sky ti REGALA una Xbox: ULTIMO GIORNO

Ultimo giorno quindi per ricevere in regalo una Xbox Serie S del valore di 299 euro con Sky. Per ottenerla subito acquista Sky Glass con Sky TV, Netflix e Sport. Hai tempo fino alle 23:59 di oggi. Perciò devi essere veloce per assicurarti questa offerta che renderà il tuo intrattenimento epico e indimenticabile.

Per ricevere la tua Xbox Serie S gratis in regalo devi acquistare in un’unica soluzione Glass, la smart TV di Sky a soli 573 euro, invece di 697 euro. Dopodiché, attivi il pacchetto di intrattenimento plus con TV, Netflix e Sport. Fatto questo, entro 30 giorni dal pagamento effettivo della prima fattura riceverai una mail su come ricevere il premio.

Infine, la console del valore di 299 euro ti verrà inviata nelle settimane successive o comunque entro il termine massimo di 120 giorni a decorrere del saldo della prima mensilità di abbonamento. Ovviamente la riceverai senza costi aggiuntivi, completamente gratis e quindi in regalo. Cosa stai aspettando? Approfitta di questa incredibile promozione.

Sky ti regala una Xbox Serie S

Sky Glass ti regala una Xbox Serie S. Approfitta subito di questa incredibile promozione. Glass è molto più di una TV. Trovi tutto l’intrattenimento in un’unica interfaccia, niente parabola e niente decoder. Gestisci tutto tramite il pratico telecomando o attraverso i comandi vocali. Rimane sempre aggiornata per garantirti un sistema operativo efficiente e al passo con i tempi.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot hai definizione Ultra HD e schermo 4K HDR con più di un miliardo di colori. Il suono è potente con gli speaker integrati e un subwoofer epico. L’audio è integrato perfettamente con la smart TV e non hai più bisogno di cavi, casse esterne e altri telecomandi. Infine il design è elegante e piacevole da vedere.

Streaming anche dall’estero

Il vantaggio di Sky non è solo ricevere in regalo la Xbox. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

