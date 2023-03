Sky ti regala una Xbox: scopri come ottenerla

Hai capito bene! Oggi Sky ti regala una Xbox Serie S del valore di 299 euro. Come puoi ottenere questo incredibile premio di grande valore? Semplice, acquista online Sky Glass con i pacchetti TV, Netflix e Sport a un prezzo eccezionale.

In pratica, fino al 22 marzo 2023 riceverai una Xbox Serie S gratis. Perché scegliere questa offerta speciale! Primo, Sky Glass è molto più di una smart TV. È tutto ciò che avresti voluto avere da sempre. Tutti i tuoi contenuti sono lì, comprese le app e i canali preferiti, uno accanto all’altro e con un audio da favola.

Secondo, ricevi in regalo una Xbox Serie S gratis. Si tratta della console più piccola ed elegante di sempre che però non rinuncia alla qualità e alle prestazioni. Provala subito per un divertimento completamente digitale e coinvolgente.

Sky ti regala la Xbox e tantissimi contenuti esclusivi

Oltre alla Xbox Serie S gratis, Sky ti assicura anche tantissimi contenuti esclusivi per l’intrattenimento di tutta la famiglia. Questo è il terzo motivo per scegliere questa offerta speciale. Infatti, avrai tutto l’intrattenimento del pacchetto TV con Pechino Express, The Last of Us e molto altro ancora.

Inoltre, con un solo abbonamento potrai accedere a tutti i contenuti Netflix direttamente dalla tua nuova smart TV. E con il pacchetto Sport avrai in esclusiva tutte le dirette della MotoGP e della Formula 1, oltre che la UEFA Champions League, la Serie A TIM e tanto altro.

Come puoi ricevere la Xbox Serie S gratis? Acquista Glass scegliendo il metodo di pagamento Unica Soluzione. Scegli il pacchetto di intrattenimento Plus con TV, Netflix e Sport. Entro 30 giorni dal pagamento della prima fattura riceverai una mail su come ricevere il premio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.