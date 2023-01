Sky Q: oggi a soli 9€ provi sport, cinema, show, kids, Netflix e Paramount+

Sky Q è l’offerta che ti regala un intrattenimento incredibilmente speciale. Oggi puoi avere tutto a 9 euro. Attiva subito la prova di 30 giorni e scopri i migliori contenuti offerti dalla Pay TV ai suoi abbonati. In pochi giorni ricevi il decoder e hai accesso a un mondo.

Grazie a questa promozione potrai gustarti tutti i film in anteprima con Cinema e le oltre 200 prime visioni l’anno. Goditi tutto lo Sport con alcune partite della Serie A TIM, la Premier League, Formula 1, MotoGP e tanto altro.

Anche i bambini ti ringrazieranno perché avrai accesso a uno spazio dedicato a loro con tutte le programmazioni Kids. In più, come se non bastasse tutto questo, potrai accedere ai contenuti del ricco catalogo di Netflix e di Paramount+.

Sky Q a 9€: questo è il momento giusto per attivare la prova

Attiva subito Prova Sky Q registrando i tuoi dati indicando l’indirizzo dove vuoi ricevere il decoder. Una volta consegnato collegalo al tuo televisore, al WiFi di casa e inizia subito a goderti tutto l’intrattenimento disponibile senza limiti e senza sosta.

Guarda i nuovi episodi di The Last of Us, la serie TV rivelazione tratta dall’omonimo successo videoludico. Stiamo parlando del vero intrattenimento plus di Sky a soli 9 euro. Una vera e propria manna dal cielo che potrai provare tu stesso.

Al termine non sei obbligato a continuare. Dovrai solo decidere se proseguire abbonandoti a una delle offerte disponibili e più adatte a te. Altrimenti potrai restituire il decoder nella sua scatola senza costi aggiuntivi né penali. Che occasione fantastica!

Approfittane subito. Ottieni ora Prova Sky Q e inizia a godere del migliore intrattenimento possibile. Tutte le nuove puntate di MasterChef Italia sono disponibili live e on demand. Netflix con le sue serie TV e i suoi film originali. Paramount+ e i suoi contenuti esclusivi.

