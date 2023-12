Sky e NOW TV: le novità di gennaio 2024 in esclusiva

Sky e NOW TV hanno organizzato un mese di gennaio 2024 davvero esplosivo. Sono tantissimi i film e le serie TV in programma per te e per tutta la tua famiglia. Se ancora non ti sei abbonato, attiva NOW TV a partire da soli 6,99 euro al mese. Si tratta di una super offerta davvero interessante che ti permette di accedere a tutti i contenuti che ami tramite streaming live e on demand su tutti i tuoi dispositivi, anche smart TV.

Sky e NOW TV: tutti i film in arrivo a gennaio 2024

Vediamo quindi il calendario completo di tutti i film in arrivo a gennaio 2024 su Sky e NOW TV.

01 gennaio 2024

Fast X

Fast X 02 gennaio 2024

L’ordine del tempo

L’ordine del tempo 05 gennaio 2024

La casa degli oggetti

La casa degli oggetti 06 gennaio 2024

Book Club 2

Book Club 2 08 gennaio 2024

La casa del padre

La casa del padre 10 gennaio 2024

La maledizione della Queen Mary

12 gennaio 2024

I delitti del Barlume | Il pozzo dei desideri

I delitti del Barlume | Il pozzo dei desideri 15 gennaio 2024

Renfield

Renfield 19 gennaio 2024

I delitti del Barlume | La girata

I delitti del Barlume | La girata 21 gennaio 2024

A thousand and one

A thousand and one 22 gennaio 2024

Campioni

Campioni 26 gennaio 2024

I delitti del Barlume | Sopra la panca

I delitti del Barlume | Sopra la panca 27 gennaio 2024

Hometown | La strada dei ricordi

Hometown | La strada dei ricordi 29 gennaio 2024

Io capitano

Serie TV in arrivo a gennaio 2024

Vediamo ora il calendario completo di tutte le serie TV in arrivo a gennaio 2024 su Sky e NOW TV.

4 gennaio 2024

SWAT | Stagione 6

SWAT | Stagione 6 9 gennaio 2024

Irish Crime | Seconda Parte

Irish Crime | Seconda Parte 12 gennaio 2024

I delitti del Barlume

I delitti del Barlume 13 gennaio 2024

L’amore e la vita | Stagione 9

15 gennaio 2024

True Detective: Night Country

True Detective: Night Country 24 gennaio 2024

Le indagini di Sister Boniface 2

Le indagini di Sister Boniface 2 31 gennaio 2024

La favorita del Re

