Sky con Netflix, Calcio, TV e Kids a soli 9€: scopri come attivarlo

In questo momento puoi attivare Sky a soli 9 euro con incluso un pacchetto di intrattenimento mondiale. Potrai goderti i canali di Cinema, TV, Sport, Calcio e Kids della Pay TV sia in diretta che on demand. Inoltre, avrai anche accesso a tutti i contenuti disponibili con Netflix e Paramount+.

Insomma, sarai davvero inondato da tantissimi film e serie TV per tutta la famiglia. Nessuno potrà dire di non sapere cosa vedere. In ogni momento c’è l’intrattenimento giusto per te e per le persone che ami. Ma come puoi ottenere tutto questo a soli 9 euro?

Semplice, attiva ora Prova SkyQ e ottieni così la tua prova di 30 giorni a un prezzo speciale. Avrai la possibilità di accedere a tutti i contenuti della Pay TV, oltre che Netflix e Paramount+, a un prezzo super contenuto e vantaggioso che ti farà innamorare.

Come attivare Prova Sky Q

Senza vincoli o penali, oggi attivi Prova Sky Q per 30 giorni a soli 9 euro. Dovrai acquistare la promozione a questo link. Registrandoti, avendo cura di inserire tutti i tuoi dati corretti, in pochissimi giorni riceverai il decoder direttamente e comodamente a casa tua, senza costi aggiuntivi.

Dovrai poi connetterlo al WiFi di casa per attivare la connessione a internet e così accedere a tutti i programmi che ami per un’esperienza senza paragoni. Goditi le nuove puntate di MasterChef Italia, in onda dal 15 dicembre. Scopri tutto il cinema con oltre 200 prime visioni l’anno.

Accedi a tutto lo sport che ti appassiona come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Inoltre, potrai anche vedere tutte le gare in esclusiva della MotoGP e della Formula 1, sempre in diretta. E poi c’è la NBA, la Serie A TIM 2021-24.

Insomma, Sky Q è una vera e propria esplosione di divertimento per tutta la famiglia. Approfitta subito per attivare la tua prova di 30 giorni a soli 9 euro. Riceverai il fantastico decoder direttamente a casa tua pronto per essere collegato a internet e al tuo televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.