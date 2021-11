Aggiornate Sky Go, c'è una grande sorpresa per gli abbonati

Sky porta le funzionalità di Sky Go Plus su Sky Go. Sì, avete capito bene. Il colosso dei servizi televisivi via satellite ha rilasciato un incredibile aggiornamento per l'applicazione utilizzata da quasi 2.5 milioni di utenti per accedere ai contenuti in streaming su mobile, tablet e PC.

Le funzioni di Sky Go Plus su Sky Go

A partire da oggi, infatti, tutte le funzioni di Sky Go Plus sono incluse su Sky Go, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente e senza dover nemmeno abilitarle all'interno dell'app. Basta semplicemente scaricare l'aggiornamento dell'applicazione mobile per godere di tutte le funzionalità finora esclusive di chi possedeva un account Sky Go Plus a pagamento, ovvero:

Download & Play – per scaricare in locale i contenuti da guardare anche senza connessione a internet;

Restart, Pausa e Replay – per mettere in pausa, rivedere una sequenza di immagini oppure far ripartire l'inizio di un programma live;

Sincronizzazione con i contenuti di Sky Q satellite o Sky Q senza parabola;

Opzione per associare fino a quattro dispositivi.

Per godere fin da subito delle funzionalità di Sky Go Plus all'interno di Sky Go non serve altro che scaricare l'aggiornamento dell'applicazione mobile: la potete installare semplicemente cliccando i link sottostanti.

Sky Go per Android – Sky Go per iOS