Sky Glass: l'offerta che conviene è arrivata, risparmi 124 euro

La proposta Sky Glass ti attira, ma stai aspettando l’occasione giusta? Ora è davvero arrivata perché puoi avere l’innovativo televisore di Sky ad un prezzo eccezionale.

Grazie alla nuova offerta infatti pagherai soltanto un anticipo di 1 euro invece di 125 e poi un esborso mensile di 11,90 euro da aggiungere al tuo abbonamento Sky. Se preferisci puoi pagare subito l’intera cifra in un’unica soluzione a 573 euro.

Sky Glass: come funziona la nuova offerta

Sky Glass è l’innovativo televisore lanciato dalla nota emittente satellitare che ti permette di avere tutto in un unico luogo.

L’interfaccia include non solo i programmi Sky, ma anche Netflix e tutte le tue applicazioni di intrattenimento preferite. Non hai bisogno di parabola o di decoder: accedi subito a ciò che ha offrirti Sky e non solo.

Il pannello con tecnologia Quantum Dot ti assicura una definizione Ultra HD e una risoluzione 4K HDR con più di un miliardo di colori: e non finisce qui, perché all’interno della scocca ecco anche sei potentissimi speaker che sostituiscono di fatto il lavoro di una normale soundbar. Hai tutto integrato e soprattutto nessun cavo in vista.

L’offerta, a cui puoi accedere tramite questa pagina, ti permette quindi di non pagare in pratica i costi di attivazione di 125 euro. Devi solo aggiungere 11,90 euro al mese per 48 mesi ad un abbonamento Sky TV + Netflix. E hai davvero tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.