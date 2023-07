Sky Glass: la TV di Sky in super offerta a 11,90 euro al mese

Offerta speciale per Sky Glass, la TV di Sky. Il modello da 43 pollici è in promo a 11,90 euro al mese, per un totale di 48 rate. La promozione prevede anche uno sconto di 100 euro sull’anticipo, dato che sono richiesti soli 25 euro anziché 125 euro. La spesa complessiva, quindi, è di appena 596 euro per un modello di televisore rivoluzionario.

Non solo però, perché con Sky Glass ottieni il pacchetto Sky e Netflix in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro al mese. In modo da non perdere nessuna serie né spettacolo presente nei cataloghi della pay-TV inglese e del colosso statunitense.

Sky Glass: la promo dell’estate con il pacchetto Sky e Netflix

Sky Glass non è un semplice televisore. Per guardare Sky e tutti gli altri contenuti che normalmente guardi in televisione, non hai più bisogno né di una parabola né di un decoder.

Trovi tutto in un’unica interfaccia: da Sky a Rai, da Mediaset a La7, così come le app di tutti i principali servizi streaming al mondo, tra cui DAZN, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e discovery+. Semplicità e praticità esemplificate nel saluto “Ciao Sky”, che ti permette di dialogare con Sky Glass e chiederle di vedere ciò che vuoi.

L’innovativa televisione di Sky integra anche la comoda funzione Restart, grazie alla quale puoi far ripartire dall’inizio i programmi che più ti piacciono, anche quelli trasmessi in diretta.

Senza dimenticare poi che è una televisione con l’ultima tecnologia Quantum Dot, con definizione UltraHD per uno schermo 4K HDR con oltre un miliardo di colori.

Grazie alla nuova promo Sky Glass, non solo quindi ottieni una TV rivoluzionaria, ma hai anche accesso a Sky e Netflix a soli 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 30 euro. Per usufruire dell’offerta ti basta semplicemente seguire il link posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.