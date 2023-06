Sky e Netflix insieme da 14,90 euro e con Buono Amazon incluso

C’è tempo fino al prossimo 11 di giugno per sfruttare la nuova offerta Sky con Netflix incluso. Per tutti i nuovi clienti che passano a Sky, infatti, è possibile ora attivare un abbonamento a prezzo scontato, con un bundle composto da Sky TV, Netflix e l’utilizzo di Sky Go. L’offerta costa 14,90 euro al mese. In più, è possibile aggiungere Sky Cinema (+5 euro al mese con Paramount Plus e Netflix in versione Standard invece che Base inclusi) oppure Sky Sport (+10 euro al mese) ricevendo in regalo un Buono Amazon da 50 euro che andrà a sommarsi alla possibilità di sfruttare lo sconto sul canone.

La nuova promozione è disponibile fino al prossimo 11 di giugno tramite il sito ufficiale Sky.

Sky con Netflix incluso: la nuova offerta da 14,90 euro al mese è da cogliere al volo

La nuova offerta Sky include:

Sky TV

Netflix con piano Base e con possibilità di passare a Standard o Premium pagando la differenza

con piano Base e con possibilità di passare a Standard o Premium pagando la differenza Sky Go per seguire i contenuti dell’abbonamento Sky anche su PC, tablet o smartphone

Il costo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, non sono previsti vincoli ed è possibile interrompere l’abbonamento senza costi oppure passare ad una nuova offerta a prezzo scontato.

In aggiunta è possibile attivare una di queste due offerte per ottenere un Buono Amazon da 50 euro in regalo:

Sky TV + Netflix Standard + Sky Cinema con Paramount Plus incluso al costo di 19,90 euro al mese

al costo di Sky TV + Netflix Base + Sky Sport al costo di 24,90 euro al mese

Anche in questo caso le offerte sono disponibili con prezzo scontato di 18 mesi e senza vincoli successivi. Per accedere alle promozioni è sufficiente seguire il link qui di sotto da cui sarà possibile scegliere il piano da attivare tra le tre opzioni proposte. Le offerte terminano il prossimo 11 di giugno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.