Sky: con la promo estiva hai Netflix, Cinema e Paramount+ a 19€

Scegliere Sky non è mai stato così conveniente: grazie all’offerta speciale a tempo limitato (valida fino al 16 luglio) ottieni il pacchetto “Intrattenimento plus” con Sky TV e Netflix + Sky Cinema con Paramount+ a soli 19,90 euro al mese per diciotto mesi. In più, per te un buono regalo Amazon da 50 euro da spendere come meglio preferisci.

Come ottenere il buono regalo Amazon con Sky

Accedere alla promozione è semplice: per prima cosa è necessario acquistare Sky Q online e scegliere almeno il pacchetto “Intrattenimento plus standard” (Sky TV e Netflix) + Sky Cinema. Dopodiché basta attivare l’abbonamento entro fine agosto: riceverai una e-mail da Sky con tutte le istruzioni per riscattare il tuo premio.

Cosa è incluso nella promozione Sky?

La promozione ti permette di vedere a soli 19,90 euro al mese il meglio dell’intrattenimento firmato Sky: dagli show alle serie TV, dai documentari alle news. Oltre a ciò, avrai accesso a tutti i contenuti e le funzionalità di Netflix, mantenendo il tuo account (se già ne hai uno) oppure creandone uno nuovo. L’abbonamento fornito è Standard con visione in HD 1080p su due schermi alla volta.

In più, nella promozione sono inclusi Sky Cinema con film italiani e internazionali, Sky Orginal e oltre duecento prime visioni l’anno e tutti i contenuti Paramount + (dal valore di 7,99 euro al mese) senza costi aggiuntivi, tra cui vi sono film di successo, serie TV, produzioni originali italiane, grandi classici e animazione.

La promozione Sky permette di accedere a tutti questi contenuti al prezzo di soli 19,90 euro al mese per diciotto mesi. L’offerta, poi, si rinnova a 48 euro mensili. È valida non solo per nuovi utenti ma anche per clienti Sky che non hanno aderito a Sky Smart: l’offerta speciale è a tempo limitato e ci sono ancora pochissimi giorni per riscattarla e ottenere anche un buono Amazon da 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.